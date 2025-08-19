Eltűnt József! - Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 60 éves férfit

A 60 éves férfi eltűnéséről szóló körözési oldalt a police.hu-n szúrta ki a Veol. A Veszprém vármegyei hírportál arról ír, az eltűnt férfit nagy erőkkel az ajkai rendőrök keresik.

Az eltűnt férfit nagy erőkkel keresik a rendőrök.

Forrás: Shutterstock

Az eltűnt férfi fényképe IDE kattintva elérhető!

Eltűnt férfi: nem tért haza augusztus 16-án

Úgy tudni, K. József augusztus 16-án nem tért vissza kamondi otthonába, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az Ajkai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnése körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen az Ajkai Rendőrkapitányságon személyesen (Ajka, Rákóczi Ferenc utca 1.), vagy hívja a +36/30 278-2206-os illetve a 06-88-500-990-es telefonszámot. Névtelensége megőrzése mellett bárki bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.

További részletek a veol.hu-n.