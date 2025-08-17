augusztus 17., vasárnap

Eltűnt! Hol lehet a csepregi Miklós, aki telefont sem vitt magával

Csepregről tűnt el egy férfi.

Aggódó és kétségbeesett megosztásra bukkantunk a közösségi oldalon. Eltűnt csepregi férfit keresnek nagyon. 

Eltűnt csepregi férfit keresnek nagyon

"Kedves ismerőseim! Segítségeteket szeretném kérni férjem testvérének, Tájmel Miklósnak a megtalálásában. Szombaton este 8 órakor elment otthonról, és azóta sem tudunk róla semmit. Telefont nem vitt magával. Ha valaki látta őt, kérem jelezze a 06 70 / 457 5285-ös telefonszámon. Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket!"

A rendőrség és a család is kéri, hogy aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik hollétéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségen, a helyi polgárőrségnél, vagy a 112-es segélyhívón.

 

 

