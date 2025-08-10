augusztus 10., vasárnap

Rendőrség

1 órája

Mi történik itt? Egyszerre tűnt el négy kamaszlány Vasból

Forrás: Shutterstock

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között négy tinédzserlány is szerepel, akik Vas vármegyéből tűntek el a napokban. Egyikük a 15 éves Zakor Ramóna, aki 2010 júliusában született, és a Szombathelyi Rendőrkapitnyság rendelte el a körözését az eltűnése miatt. Ramónát augusztus 7-én, vagyis csütörtökön látták utoljára. 

Forrás: police.hu

Sajnos nem ő az egyetlen napokban eltűnt fiatal lány, akit keresnek a rendőrök. A 17 éves Bogdán Anasztázia hollétéről kedd óta nem tudni semmit. A tinédzserlány 161-165 cm magas, hosszú barna haja és barna szeme van, vékony testalkatú. Szintén a Szombathelyi Rendőrkapitányság foglalkozik az eltűnésével. 

Bogdán Anasztázia
Forrás: police.hu

Németh Rebekának augusztus 6-án, vagyis szerdán veszett nyoma. A 17. életévében járó lány körözését csakugyan a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. 

Németh Rebeka
Forrás: Police.hu

A negyedik lány Orovicz Klarissza, akinek a napokban veszett nyoma, egészen pontosan augusztus 7-én, csütörtökön. Az eltűnt 17 éves lány körözését a Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el. 

Orovicz Klarissza
Forrás: police.hu

Aki bármit tud az eltűnt lányok hollétéről, az alábbi telefonszámon jelezze a rendőrség felé: 36(94)521-169

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz. 

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni. 

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

 

 

