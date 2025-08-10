augusztus 10., vasárnap

Elkeveredett

1 órája

Eltűnt egy négyéves kisfiú a balatoni strandon, motoros rendőröket is bevetettek

Címkék#Balaton#riadalom#eltűnt#rendőr

A négyéves gyermek az Aranyparton keveredett el szülei mellől.

Vaol.hu

Riadalom az egyik balatoni strandon: egy négyéves kisfiú elkóborolt a szülei mellől Siófokon, az Aranypart strandon – ezzel a hívással riasztották a rendőrség embereit. Az egyenruhások azonnal az eltűnt kisfiú keresésére indultak. 

A rendőrség találta meg az eltűnt kisfiút
A rendőrség találta meg az eltűnt kisfiút
Forrás: police.hu

Eltűnt kisfiú, szerencsés végkimenetel

Augusztus 7-én délután hívás érkezett a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére, miszerint egy négyéves kisfiú elkóborolt a szülei mellől Siófokon, az Aranyparton. Az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a felkutatását és fél óra elteltével motoros rendőr meg is pillantotta a part közelében a sövény mögött. A gyermek ijedt volt és szomjas, de szerencsére baja nem esett. A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett - tájékoztatott a police.hu

Szombathelyről  egy 12 éves fiú tűnt el a napokban, őt még keresik a rendőrök:

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
