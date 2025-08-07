augusztus 7., csütörtök

1 órája

Embert gázolt a vonat a győri fővonalon

Illusztráció!

Forrás: VN-archív

Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön - írja a katasztrófavédelem nyomán  a kisalfold.hu. A  baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra. A Mávinform közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.  

A reggel sem indult jól a győri fővonalon, akkor Komáromnál volt probléma:

 

