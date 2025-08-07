Baleset
1 órája
Embert gázolt a vonat a győri fővonalon
Illusztráció!
Forrás: VN-archív
Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön - írja a katasztrófavédelem nyomán a kisalfold.hu. A baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra. A Mávinform közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.
A reggel sem indult jól a győri fővonalon, akkor Komáromnál volt probléma:
Ezt ne hagyja ki!Ezt jó, ha tudod!
7 órája
A Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést a győri fővonalon
Ezt ne hagyja ki!Külszolgálat
6 órája
Úgy összebalhézott két magyar család Horvátországban, hogy rendőrt kellett hívni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre