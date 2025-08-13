Erdőtüzek Dél-Európában - Több halálos áldozat is van

Görögországban több mint száz tűzzel küzdenek a hatóságok, ezért Athén az Európai Unióhoz fordult segítségért. A tűzoltóság szóvivője szerint négy oltórepülőgépet kértek a közösség katasztrófavédelmi mechanizmusán keresztül. Az erdőtüzek különösen a Jón-tengeri szigeteken, mint Zakynthos és Kefalonia, valamint Chios szigetén és Patras közelében terjednek megállíthatatlanul. A hatóságok több települést is evakuáltak a lakosság biztonsága érdekében - írja az ORF.

Erdőtüzek Dél-Európában

Erdőtüzek, tragédiák Spanyolországban és a Balkánon

Spanyolországban az erdőtüzeknek két áldozata is van. Madrid városvezetése szerint egy férfi 98%-os égési sérüléseket szenvedett és a kórházba szállítást követően elhunyt. Egy másik önkéntes tűzoltó is életét vesztette a León régióban. A gyorsan terjedő lángok miatt több mint 180 embert kellett biztonságba helyezni, és bár Madridtól északra sikerült megfékezni a tüzet, a mentőalakulatok továbbra is küzdenek a lángokkal León, Zamora, Ourense és Cádiz térségében, ahonnan több ezer embert evakuáltak.

A Balkánon is áldozatot szedtek a tüzek: Montenegróban egy katona vesztette életét, amikor egy víztartály ráborult az oltási munkálatok közben. A tüzek leginkább a főváros, Podgorica környékén, a tengerparti Budva közelében és a szerb határ mentén pusztítanak. Szerbia, Horvátország és Olaszország már küldött segítséget, Ausztria pedig további támogatást ígért. Albániában legalább négy falu lakóit kellett kitelepíteni a lángok terjedése miatt. Bár több tüzet sikerült eloltani, újak törtek ki más területeken.

Franciaországban is feszült a helyzet

Franciaországban a szárazság miatt rendkívül magas az erdőtüzek kockázata. A tűzoltóknak a hétvégén, több napos megfeszített munka után sikerült megfékezniük az ország déli részén évtizedek óta pusztító legnagyobb erdőtüzet. A hatóságok 14 megyében a legmagasabb, vörös hőségriasztást rendeltek el, míg további 64 megyében narancssárga riasztás van érvényben, és óvatosságra intették a lakosságot.

Kenyeri és Csönge mellett, Vas vármegyében 2024-ben volt hatalmas tűz. Óriási összefogással sikerült megfékezni a lángokat.