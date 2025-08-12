Felfoghatatlan tragédia - Nyolcéves kisfiú halt meg autóbalesetben

Felfoghatatlan tragédia! A baleset hétfőn este 9.20 körül történt Ausztriában a B49-es úton, Engelhartstetten községben. Egy 40 éves, Norvégiában élő férfi három gyermekével – 8, 11 és 15 évesek – autózott, amikor balra akart kanyarodni. A rendőrség szerint a férfi nem vette észre egy fiatal nő szembejövő autóját. Az autó frontálisan ütközött a 40 éves férfi járművének jobb hátsó oldalával, beszorítva a férfi nyolcéves fiát - írja az ORF.

Felfoghatatlan tragédia - Egy nyolc éves kisfiú hunyt el a balesetben

Forrás: Shutterstock

A fiút a tűzoltók szabadították ki az autóból, aki a baleset helyszínén belehalt súlyos sérüléseibe. A Vöröskereszt közlése szerint az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak.

Felfoghatatlan tragédia - A további részletek

Egy másik gyermek súlyosan megsérült, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, a többi érintett személy is megsérült, és kórházba szállították. Egy krízisintervenciós csapatot is bevetettek. A baleset után ideiglenesen lezárták a B49-es autópályát. Mindkét autó totálkárosra tört.