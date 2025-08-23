Méregdrága Ferrari tört össze az ausztriai balesetben - fotók

A nedves úton csúszhatott meg a Ferrari, amely csütörtökön este csapódott szalagkorlátnak az osztrák A9-es autópályán Pyhrn közelében - írt róla az ORF.

Forrás: ORF

A balesetet szenvedett sportautónak aztán még egy, mögötte érkező autó is nekiütközött. Mindkét jármű alaposan összetört az ütközésben, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Az autópályát csak rövid időre kellett lezárni.