Biztonság
2 órája
Autósok figyelem! - Fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség Körmenden
A Körmendi Rendőrkapitányság megbízott vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
Kercsmár István r. alezredes 2025. augusztus 19-én 14 órától 2025. augusztus 20-án 4 óráig a Körmendi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a police.hu-n.
