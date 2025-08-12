augusztus 12., kedd

Fokozott rendőri ellenőrzés lesz

Címkék#rendőrség#alezredes#Vasvári Rendőrkapitányság

Balogh Gábor rendőr alezredes 2025. augusztus 15-én 12 órától 2025. augusztus 18-án 6 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - közölte a rendőrség.

