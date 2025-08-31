Baleset
36 perce
Frontális karambol Ostffyasszonyfánál
A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az utasokat.
Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Sárvár és Ostffyasszonyfa között, a 8451-es út 9-es kilométerszelvényénél. A sárvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki két utast az egyik járműből. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - számolt be róla a Katasztrófavédelem.
