Frontális karambol Ostffyasszonyfánál

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Sárvár és Ostffyasszonyfa között, a 8451-es út 9-es kilométerszelvényénél. A sárvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki két utast az egyik járműből. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - számolt be róla a Katasztrófavédelem.