Brutális gyorshajtás: több mint a megengedett sebesség duplájával száguldott az elszabadult motoros

A Baranya vármegyei rendőrök az 57-es főúton vontak intézkedés alá egy motorost, aki a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett. A motoros a száguldását egy szabálytalan előzéssel is színesítette, ezért összesen 494 ezer forint bírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök - közölte a Baranya vármegyei rendőrség a gyorshajtásról.

Gyorshajtás.

Forrás: Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala

Gyorshajtás felsőfokon

Ez a mutatvány nemcsak önmagára nézve életveszélyes, hanem másokra is. Könnyen baleset lehetett volna a vége, ráadásul mélyen a zsebébe kellett nyúlnia a száguldozó motorosnak. Ennek kiszűrése érdekében legutóbb Rábasömjénben élesedett az új traffibox - ahogyan arról korábban beszámoltunk.