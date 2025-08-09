Halálos baleset a dunántúli úton: fiatal házaspár vesztette életét

A katasztrófavédelem péntek esti közleményéből kiderült, hogy frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton, amit egyébként egy éve újítottak fel. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy halálos balesetről van szó.

Halálos baleset történt pénteken este Fejér vármegyében

Forrás: feol.hu

A feol.hu érdeklődésére egy, a baleset helyszínén élő lakos elmondta, úgy tudja, hogy a Suzuki autóban utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik gépjármű vezetője túlélte az ütközést. A helyi lakos hozzátette, hiába a sebességkorlátozás és a 40-es tábla, sajnos sokan nem tartják be az előírásokat a felújított útszakaszon. A Fejér vármegyei portál egy másik olvasójától érkezett fotón jól látható a súlyos baleset.

A feol.hu megkereste az esettel kapcsolatban a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is, ám hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.

