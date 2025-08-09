56 perce
Halálos baleset a dunántúli úton: fiatal házaspár vesztette életét
A katasztrófavédelem péntek esti közleményéből kiderült, hogy frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton, amit egyébként egy éve újítottak fel. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy halálos balesetről van szó.
Halálos baleset Fejér vármegyében
A feol.hu érdeklődésére egy, a baleset helyszínén élő lakos elmondta, úgy tudja, hogy a Suzuki autóban utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik gépjármű vezetője túlélte az ütközést. A helyi lakos hozzátette, hiába a sebességkorlátozás és a 40-es tábla, sajnos sokan nem tartják be az előírásokat a felújított útszakaszon. A Fejér vármegyei portál egy másik olvasójától érkezett fotón jól látható a súlyos baleset.
A feol.hu megkereste az esettel kapcsolatban a rendőrséget és az Országos Mentőszolgálatot is, ám hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett.
További részleteket a feol.hu cikkében, ITT olvashat!
