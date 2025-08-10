augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Sokkoló felvételek kerültek elő a dunántúli horrorbalesetről, amelynek egy mentőtiszt és férje az áldozatai - videó

Címkék#halálos baleset#tragédia#baleset

Vaol.hu
Sokkoló felvételek kerültek elő a dunántúli horrorbalesetről, amelynek egy mentőtiszt és férje az áldozatai - videó

Forrás: Tények

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a katasztrófavédelem péntek esti közleményéből kiderült, hogy frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. Egy fiatal házaspár vesztette életét a halálos balesetben. Az Országos Mentőszolglálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el az ütközés következtében.

Fiatal mentőtiszt és férje a pénteki halálos baleset áldozata
Fiatal mentőtiszt és férje a pénteki halálos baleset áldozata
Forrás: feol.hu

Halálos baleset: esélyük sem volt a túlélésre

A Tények riportjából kiderült az is, hogy szinte semmi nem maradt az autójukból, egy ép elem sincs rajta, a felismerhetetlenségig összetört, miután frontálisan ütköztek egy városi terepjáróval. Akkora erejű volt a karambol, hogy a Suzuki kettészakadt, mindent beborítottak a törmelékek az úton. Két helyről riasztották a tűzoltókat.

A városi terepjárónak totálkáros lett az eleje, felgyűrődött a motorházteteje, a karambol után az árokba csúszott. A piros autóban még a kormány is eldeformálódott. Barbara az enyingi mentőállomáson dolgozott, munkából indult haza, vele utazott 32 éves férje is, amikor Kisláng és Soponya között eddig ismeretlen okból áttértek a szembe sávba és frontálisan a városi terepjárónak csapódtak.

Esélye sem volt a fiatal házaspárnak, hogy túléljék a brutális karambolt, szörnyethaltak, míg a másik autó 59 éves sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba vitték. A Tények helyszíni riportja:

Az Országos Mentőszolgálat is megrendülten búcsúzott bajtársuktól egy Facebook-posztban. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője is megtörten nyilatkozott a Tényeknek:

Tragikus veszteség ez a mentőszolgálatnak, de a betegeknek is, hiszen a fiatal bajtársnőnk az életmentést hivatásának tekintette.

- fogalmazott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu