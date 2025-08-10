Sokkoló felvételek kerültek elő a dunántúli horrorbalesetről, amelynek egy mentőtiszt és férje az áldozatai - videó

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a katasztrófavédelem péntek esti közleményéből kiderült, hogy frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. Egy fiatal házaspár vesztette életét a halálos balesetben. Az Országos Mentőszolglálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el az ütközés következtében.

Fiatal mentőtiszt és férje a pénteki halálos baleset áldozata

Forrás: feol.hu

Halálos baleset: esélyük sem volt a túlélésre

A Tények riportjából kiderült az is, hogy szinte semmi nem maradt az autójukból, egy ép elem sincs rajta, a felismerhetetlenségig összetört, miután frontálisan ütköztek egy városi terepjáróval. Akkora erejű volt a karambol, hogy a Suzuki kettészakadt, mindent beborítottak a törmelékek az úton. Két helyről riasztották a tűzoltókat.

A városi terepjárónak totálkáros lett az eleje, felgyűrődött a motorházteteje, a karambol után az árokba csúszott. A piros autóban még a kormány is eldeformálódott. Barbara az enyingi mentőállomáson dolgozott, munkából indult haza, vele utazott 32 éves férje is, amikor Kisláng és Soponya között eddig ismeretlen okból áttértek a szembe sávba és frontálisan a városi terepjárónak csapódtak.

Esélye sem volt a fiatal házaspárnak, hogy túléljék a brutális karambolt, szörnyethaltak, míg a másik autó 59 éves sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba vitték. A Tények helyszíni riportja:

Az Országos Mentőszolgálat is megrendülten búcsúzott bajtársuktól egy Facebook-posztban. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője is megtörten nyilatkozott a Tényeknek:

Tragikus veszteség ez a mentőszolgálatnak, de a betegeknek is, hiszen a fiatal bajtársnőnk az életmentést hivatásának tekintette.

- fogalmazott.