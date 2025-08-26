augusztus 26., kedd

Tragédia

1 órája

Két ember vesztette életét az ausztriai horrorbalesetben

Kettő halálos áldozattal járó közlekedési baleset történt

Hat órára kellet lezárni a B1-es utat Lambachnál hétfőn délután: két autó közöttük frontálisan, halálos baleset történt.

Forrás: Kronen Zeitung

Két autó közöttük frontálisan, halálos baleset történt

Hétfőn a kora esti órákban ütközött két autó frontálisan a B1-es úton Lambachnál - számolt be róla a Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülései szerint a balesetben egy 45 éves és egy 71 éves személy vesztette életét. A fiatalabbik férfit megpróbálták a helyszínen újraéleszteni, azonban nem jártak sikerrel. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre ismeretlen okból ütközött a két jármű frontálisan az egyenes útszakaszon.

Halálos baleset: a rendőrök küzdöttek a fiatalabb áldozat életéért

Elsőként egy rendőrjárőr ért a baleset helyszínére, aki a kiszabadítás után azonnal megkezdte a 45 éves áldozat újraélesztését, de már nem tudták megmenteni az életét. A balesetben megsérült az egyik autó 71 éves utasa is, őt mentőhelikopter a linzi baleseti kórházba szállította. Férje, egy szintén 71 éves férfi a baleset másik áldozata.

Halálos baleset Oberwart közelében Ausztriában, több mentőhelikopter is érkezett

Halálos közlekedési baleset történt augusztus 14-én a burgenlandi Markt Allhaunál, Oberwart közelében, Ausztriában, a B50-es főúton. Egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A szerencsétlenség következtében a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz hat utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak.

