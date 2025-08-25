augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Szörnyű baleset

39 perce

Kiderült, ki volt az M3-as autópályán történt halálos baleset áldozata

Címkék#baleset#halálos áldozat#mentős#áldozat

A balesetben egy fiatal mentőápoló életét vesztette éltét.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, egy kamionnal ütközött egy személyautó az M3-as autópályán. Mint kiderült, egy fiatal mentőápoló az áldozat - számolt be a halálos balesetről a veol.hu.

Gyászol a mentőszolgálat, halálos baleset
Gyászol a mentőszolgálat a halálos baleset áldozata miatt.

Kiderült, ki a halálos baleset áldozata

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

A portál információi szerint, szerint az áldozat egy csopaki lakos, aki Várpalotán dolgozott, és éppen Debrecenbe tartott személyautójával. A balesetben a fiatal mentőápoló életét vesztette; egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei.

Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel!

– írta a poszt létrehozója. 

 

