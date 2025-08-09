augusztus 9., szombat

Borzalom!

14 perce

Fiatal mentőtiszt és férje a tragikus dunántúli horrorbaleset áldozatai

Címkék#halálos baleset#mentőtiszt#tragédia#gyász

Vaol.hu

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a katasztrófavédelem péntek esti közleményéből kiderült, hogy frontálisan ütközött két személyautó a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton, amit egyébként egy éve újítottak fel. A feol.hu érdeklődésére egy, a baleset helyszínén élő lakos elmondta, úgy tudja, hogy a Suzuki autóban utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik gépjármű vezetője túlélte az ütközést. A halálos balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat is megszólalt. 

Halálos baleset történt pénteken este Fejér vármegyében
Fiatal mentőtiszt és férje a pénteki halálos baleset áldozata
Forrás: feol.hu

Halálos baleset: az Országos Mentőszolgálat közleménye

Az Országos Mentőszolglálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el a borzasztó balesetben. 

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében. Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

- olvasható a bejegyzésükben.

 

 

