Halálos baleset: kerékpáros talált rá az árokban fekvő motorosra - helyszíni fotók

Halálos baleset történt a múlt héten Koblachban - számolt be róla az ORF.

Forrás: ORF

Az osztrák portál arról ír, egy kerékpáros értesítette a segélyhívót, ő találta meg a holttestet az L55-ös út mellett. A vizsgálat megállapította, hogy a férfi halálát fejsérülés okozta, és mivel a közelből a motorja is előkerült valószínűsíthető, hogy a balesetben vesztette életét.

Halálos baleset: DNS fogja azonosítani az áldozatot

Az osztrák újságok arról írnak, a balesetet szenvedett motoros személyazonossága nem tisztázott. Friss cikkében az ORF arról ír, a rendőrség tudni véli, ki az áldozat, de teljes bizonyosságot majd csak a DNS vizsgálat nyújthat.