Tragédia
1 órája
Sokk a veszprémi kórházban: halálos munkahelyi baleset történt
A rendőrség megerősítette a veol.hu értesüléseit a tragédiával kapcsolatban.
A veol.hu értesülései szerint életét vesztette egy munkavállaló a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén. A Veszprém vármegyei portál megkereste a rendőrséget is a halálos balesettel kapcsolatban.
Halálos baleset a veszprémi kórházban
A veol.hu érdeklődésére a halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
A veol.hu cikkét ITT olvashatja!
