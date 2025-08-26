Sokk a veszprémi kórházban: halálos munkahelyi baleset történt

A veol.hu értesülései szerint életét vesztette egy munkavállaló a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén. A Veszprém vármegyei portál megkereste a rendőrséget is a halálos balesettel kapcsolatban.

Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban

A veol.hu érdeklődésére a halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

