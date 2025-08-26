augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

52 perce

Sokk a veszprémi kórházban: halálos munkahelyi baleset történt

Címkék#kórház#halálos baleset#tragédia

A rendőrség megerősítette a veol.hu értesüléseit a tragédiával kapcsolatban.

Vaol.hu

A veol.hu értesülései szerint életét vesztette egy munkavállaló a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén. A Veszprém vármegyei portál megkereste a rendőrséget is a halálos balesettel kapcsolatban. 

Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban
Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban
Forrás: veol.hu

Halálos baleset a veszprémi kórházban

A veol.hu érdeklődésére a halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A veol.hu cikkét ITT olvashatja!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu