Baleset

1 órája

Halálos baleset Oberwart közelében Ausztriában, több mentőhelikopter is érkezett

Markt Allhau#b50#Halálos#Oberwart

Markt Allhau közelében, a B50-es főúton súlyos közlekedési baleset történt, amikor egy személyautó és egy kisbusz ütközött. A halálos balesethez több mentőhelikopter is érkezett.

Vaol.hu

Halálos közlekedési baleset történt augusztus 14-én a burgenlandi Markt Allhaunál, Oberwart közelében, Ausztriában, a B50-es főúton. Egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A szerencsétlenség következtében a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz hat utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak.

Halálos baleset Markt Allhaunál, Oberwart közelében
Halálos baleset Markt Allhaunál, Oberwart közelében
Fotó: OBI Alexander Flaschberger / Forrás: Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart

Halálos baleset Markt Allhaunál

A helyszínre azonnal több mentőhelikopter, a helyi tűzoltóság, valamint a Vöröskereszt egységei érkeztek. A kisbusz utasait feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsból. Az érintetteket a környező kórházakba szállították, állapotukról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

A mentés és a helyszínelés idejére a B50-es utat mindkét irányban teljesen lezárták, a forgalom órákon át szünetelt. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, arról egyelőre nincs hír, miért tért át az autó a szemközti sávba.

Az elmúlt időszakban ez már nem az első súlyos baleset a térségben.


 

