Borzalom!

Sokkoló fotókon a halálos baleset - újabb részletek derültek ki a szörnyű tragédiáról

Újabb részletek derültek ki a borzasztó tragédiával kapcsolatban, ami tegnap este Veszprém vármegyében történt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, összeütközött három autó és egy motorkerékpár a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton kedden este, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Még aznap késő este kiderült, hogy halálos baleset történt. 

Halálos baleset: újabb részletek és helyszíni fotók

A Delta Hírek hivatalos közösségi oldalán újabb sokkoló részletekről számol be a halálos motorbalesettel kapcsolatban.

Információik szerint egy haveri - munkatársi társaság tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, ahol mögöttük közlekedett a motoros ismerősük. Mint kiderült az autós előzött és - a korábbi hírekkel ellentétben - be is fejezte az előzést majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motort vezető ismerősük azonban tovább folytatta az előzést. Amikor egy jobbra ívelő kanyarhoz érkeztek, szemből érkezett egy autó. A motoros vészfékezett és a vele szemben, szabályosan érkező autó bal oldalának ütközött. A motor vezetője ekkor az úttestre zuhant és két autó is áthajtott rajta. Először az ismerősük autója, majd még egy szemből érkező autó is. 

Mint írják, a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Az autósok nem sérültek meg. 

A Delta Hírek úgy tudja, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel együtt Veszprémben dolgoztak egy munkahelyen.

 

 

