3 órája
Sokkoló fotókon a halálos baleset - újabb részletek derültek ki a szörnyű tragédiáról
Újabb részletek derültek ki a borzasztó tragédiával kapcsolatban, ami tegnap este Veszprém vármegyében történt.
Forrás: Facebook/Delta Hírek
Ahogy arról korábban beszámoltunk, összeütközött három autó és egy motorkerékpár a Veszprémet Szentkirályszabadjával összekötő úton kedden este, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Még aznap késő este kiderült, hogy halálos baleset történt.
Halálos baleset: újabb részletek és helyszíni fotók
A Delta Hírek hivatalos közösségi oldalán újabb sokkoló részletekről számol be a halálos motorbalesettel kapcsolatban.
Információik szerint egy haveri - munkatársi társaság tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, ahol mögöttük közlekedett a motoros ismerősük. Mint kiderült az autós előzött és - a korábbi hírekkel ellentétben - be is fejezte az előzést majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motort vezető ismerősük azonban tovább folytatta az előzést. Amikor egy jobbra ívelő kanyarhoz érkeztek, szemből érkezett egy autó. A motoros vészfékezett és a vele szemben, szabályosan érkező autó bal oldalának ütközött. A motor vezetője ekkor az úttestre zuhant és két autó is áthajtott rajta. Először az ismerősük autója, majd még egy szemből érkező autó is.
Mint írják, a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Az autósok nem sérültek meg.
A Delta Hírek úgy tudja, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel együtt Veszprémben dolgoztak egy munkahelyen.
Rejtélyes halál Szentgotthárdon: női holttestre bukkantak a városban
Kiderült, ki miatt halt meg a fiatal mentős házaspár, legjobb barátjuk árulta el mi történt