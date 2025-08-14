augusztus 14., csütörtök

Halálos baleset szemtanúit keresi a rendőrség

A rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Halálos baleset történt július 11-én az esti órákban a 68-as számú főút 31+480-es kilométer szelvényében Nagyatád és Lábod között - olvasható a police.hu.

A nyomozás adatai szerint két Audi típusú személygépkocsi ütközött frontálisan, a baleset következtében egy férfi életét vesztette, ketten súlyosan megsérültek. Mint írják, a Nagyatádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 14050/342/2025. bü. számon büntetőeljárást folytat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 235. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségének megalapozott gyanúja miatt.

A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik a közlekedési balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni.

Jelentkezni lehet személyesen a Nagyatádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (7500 Nagyatád, Zrínyi utca 7. szám), vagy hívják a Tevékenység-irányítási Központot a 06-82-502-700-as telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzése mellett tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 "Telefontatú" zöld számon (h-cs 8-16, p:8-13), továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.

