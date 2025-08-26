Gyászolók közé hajtott egy autó egy temető parkolójában, ketten meghaltak

Halálos baleset történt egy Krefeldben - számolt be róla a Kronen Zeitung. Az osztrák hírportál szerint egy temető parkolójában hajtott a gyászolók közé egy autós.

Az osztrák média arról ír: egy 77 éves sofőr vesztette el uralmát járműve felett, majd a temető parkolójában a gyászolók csoportja közé hajtott. A balesetben egy idős ikerpár férfi és női tagja, akiket az autós elütött, a helyszínen életüket vesztették. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentők, de már nem tudták megmenteni az életüket.

Halálos baleset: vizsgálódik a rendőrség

A balesetben mások nem sérültek meg, de sokan szemtanúi voltak a tragédiának, a helyszínen krízisintervenciós szakember is foglalkozott az érintettekkel. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, valamint azt, hogy a sofőr miért vesztette el az uralmat járműve fölött. A rendőrség hangsúlyozta: nem merült fel szándékosság gyanúja, minden jel szerint baleset, ami történt. A vizsgálat során már csak azt próbálják kideríteni, egészségügyi probléma, az autó műszaki hibája, vagy mulasztás áll-e a történtek mögött.

