Gyász

2 órája

Szörnyű tragédia: egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket a horrorbalesetben

Tragikus baleset történt.

Szörnyű tragédia: egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket a horrorbalesetben

Ahogy arról tegnap az esti órákban társportálunk, a szon.hu cikke alapján beszámoltunk, halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között.

Halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között

Úgy tudni csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött, utóbbi árokba sodródott. A balesetben tizenketten sérültek meg, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet is. 

A szon.hu friss információi szerint nagyecsedi munkásokat szállított az a Ford kisbusz, amelybe VW személyautó belecsapódott. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják, de feltehetően az autó megcsúszhatott a nedves útburkolaton. A kisbuszban kilencen utaztak, hárman életveszélyesen, ketten súlyosan, a többiek pedig könnyen sérültek. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Az autóban hárman utaztak, két ember életét már nem lehetett megmenteni. A férfit, aki az autó vezette kórházba szállították. A helyszíni információk szerint egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket, mindketten a személyautóban utaztak.

 

