Baleset
1 órája
Egy ember életét vesztette az autópályán - Kamionnal ütközött egy autó - helyszíni fotó
Egy kamionnal ütközött egy személyautó az M3-as autópályán - számolt be róla Heves vármegyei társportálunk a heol.hu. A halálos baleset Kerekharasztnál történt.
A halálos baleset Kerekharasztnál történt
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.
A baleset részleteiről a heol.hu cikkében olvashat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre