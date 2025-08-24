augusztus 24., vasárnap

Baleset

1 órája

Egy ember életét vesztette az autópályán - Kamionnal ütközött egy autó - helyszíni fotó

Vaol.hu

Egy kamionnal ütközött egy személyautó az M3-as autópályán - számolt be róla Heves vármegyei társportálunk a heol.hu. A halálos baleset Kerekharasztnál történt.

Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

A halálos baleset Kerekharasztnál történt

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

A baleset részleteiről a heol.hu cikkében olvashat.

 

