Egy ember életét vesztette az autópályán - Kamionnal ütközött egy autó - helyszíni fotó

Egy kamionnal ütközött egy személyautó az M3-as autópályán - számolt be róla Heves vármegyei társportálunk a heol.hu. A halálos baleset Kerekharasztnál történt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője azt közölte az MTI-vel, hogy a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

