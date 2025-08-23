augusztus 23., szombat

Baleset

1 órája

Halálos motorbaleset: egy rendőr vesztette életét az ütközésben

Egy motoros és egy személyautó ütközött össze frontálisan pénteken a délutáni órákban Elmenben. A halálos motorbaleset áldozata egy német rendőr.

A halálos motorbaleset áldozata egy német rendőr

Az ORF információi szerint az 52 éves férfi hat másik motoros rendőrrel együtt a Stuttgart környékéről érkezett Tirolba. A csoport 15 óra körül a Lechtalstraße-n haladt, amikor a motoros egy bal kanyarban megcsúszott, és frontálisan ütközött egy szemből érkező autónak. Hamar megkezdték az újraélesztést, de nem sikerült megmenteni az életét; a rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen meghalt

Az egyik kollégája – feltehetően a sokk miatt – szintén elesett a motorjával. Őt bordatörésekkel mentőhelikopterrel szállították a reutte-i kórházba. A balesetben elhunyt rendőr motorkerékpárja a Lech folyóba zuhant, onnan kellett kiemelni. A személyautó két utasa nem sérült meg, járművük azonban súlyosan megrongálódott.

