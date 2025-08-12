Halálos motorbaleset - Szabálytalanul hajtott ki az útra a kisbusz vezetője, de a motoros is gyorsan hajtott

A Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 szeptemberében, a Szombathely külterületén lévő földúton vezetett közúti közlekedésre alkalmatlan haszongépjárművet, amivel a főútra kanyarodása előtt az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál megállt, azonban úgy kezdte meg a balra kanyarodást Szombathely irányába, hogy nem észlelte, és így nem adott elsőbbséget a neki jobb kéz felől, a megengedettnél nagyobb sebességgel érkező motorosnak, aki csak vészfékezéssel tudta volna az autó sebességét felvenni. Halálos motorbalesetről portálunkon beszámoltuk. Az írás IDE kattintva érhető el>>

Halálos motorbaleset - Vádat emelt az ügyészség

Forrás: VN-archív

A vádlott már a menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sávban haladt, amikor a motoros beérte, hátulról nekiütközött a gépjárműnek, emiatt lerepült a motorról, beszakította a gépkocsi hátsó ajtaját, és a raktérbe csapódott.

Halálos motorbaleset - A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ vonatkozó rendelkezését, azaz olyan útról érkező járművel, melyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, nem biztosított elsőbbséget a keresztező úton érkező jármű részére, továbbá olyan járművel vett részt a közlekedésben, amelynek műszaki feltételei nem feleltek meg a jogszabályban írtaknak, míg a sértett motorkerékpárral lakott területen kívül a megengedett 90 km/órát meghaladó sebességgel közlekedett.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.