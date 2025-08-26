augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Börtönbe kerülhet a Szombathely határában halálos balesetet okozó sofőr

Címkék#motorbaleset szombathely#börtön#Szombathelyi Járási Ügyészség

Vaol.hu
Börtönbe kerülhet a Szombathely határában halálos balesetet okozó sofőr

Halálos motorbaleset Szombathelyen

Forrás: Tények

Halálos motorbaleset történt Szombathelyen. Börtönbe kerülhet az a sofőr, aki nem adott elsőbbséget egy kereszteződésben és egy motoros elé kanyarodott Szombathelyen. A nagy sebességgel érkező motoros már nem tudott fékezni, így belecsapódott a kisbusz hátsó rakterébe. A férfi a balesetben a helyszínen életét vesztette. A tragédiát a bátyja is végignézte, aki közvetlenül a testvére után hajtott. A furgon vezetőjével szemben most emeltek vádat.

Halálos motorbaleset
Halálos motorbaleset Szombathelyen
Forrás: Tények

A Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a furgont vezető férfival szemben. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség. A Tények adásában arról számolt be, a vádlott, ha elítélik, akár 5 évre is börtönbe kerülhet.

A szombathelyi halálos motorbalesetről és a vádemelésről itt írtunk részletesen

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu