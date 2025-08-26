Börtönbe kerülhet a Szombathely határában halálos balesetet okozó sofőr

Halálos motorbaleset történt Szombathelyen. Börtönbe kerülhet az a sofőr, aki nem adott elsőbbséget egy kereszteződésben és egy motoros elé kanyarodott Szombathelyen. A nagy sebességgel érkező motoros már nem tudott fékezni, így belecsapódott a kisbusz hátsó rakterébe. A férfi a balesetben a helyszínen életét vesztette. A tragédiát a bátyja is végignézte, aki közvetlenül a testvére után hajtott. A furgon vezetőjével szemben most emeltek vádat.

Halálos motorbaleset Szombathelyen

Forrás: Tények

A Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a furgont vezető férfival szemben. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség. A Tények adásában arról számolt be, a vádlott, ha elítélik, akár 5 évre is börtönbe kerülhet.

A szombathelyi halálos motorbalesetről és a vádemelésről itt írtunk részletesen