Éles fegyverrel játszottak, az egyik kisgyerek hasba lőtte a testvérét

Vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

Játék közben éles lőfegyverrel hasba lőtte tesvérét egy fiú (képünk illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Hasba lőtte tesvérét, börtönbüntetés vár a szülőkre

Grósz Tamás közölte, a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják. A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A szülők a vádirat szerint rendszeresen megengedték 9 éves és 12 éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játszanak. 2024 szeptemberében, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyalásról való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza - tudatta az ügyész.

Vasban is riadalmat keltett egy 12 éves a minap, csak máshogy

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, akit nagy erőkkel kerestek nemcsak szülei, de a rendőrség is. Szerencsére szerdán hajnalban megtalálták, épen és egészségesen. Sikerült beszélnünk telefonon Leó édesapjával, aki elmesélte, hogy mi történt. A teljes cikket ITT olvashatja!