Kigyulladt egy családi ház, mentőhelikopter is érkezett Nyirádra

Egy száz négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok a Veszprém vármegyei Nyirádon. A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett, a veol.hu a Katasztrófavédelem alapján arról ír, az ajkai tűzoltók mellett a település önkéntesei vonultak oda, akik két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: MW/archív

Háztűz: mentőhelikopter érkezett

A Veszprém vármegyei hírportál arról ír, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.