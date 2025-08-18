Tűzeset
3 órája
Kigyulladt egy családi ház, mentőhelikopter is érkezett Nyirádra
Egy száz négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok a Veszprém vármegyei Nyirádon. A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett, a veol.hu a Katasztrófavédelem alapján arról ír, az ajkai tűzoltók mellett a település önkéntesei vonultak oda, akik két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.
Háztűz: mentőhelikopter érkezett
A Veszprém vármegyei hírportál arról ír, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre