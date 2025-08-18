augusztus 18., hétfő

Tűzeset

3 órája

Kigyulladt egy családi ház, mentőhelikopter is érkezett Nyirádra

Címkék#Háztűz#Mentőhelikopter#Nyirádra

Vaol.hu

Egy száz négyzetméteres családi házban csaptak fel a lángok a Veszprém vármegyei Nyirádon. A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett, a veol.hu a Katasztrófavédelem alapján arról ír, az ajkai tűzoltók mellett a település önkéntesei vonultak oda, akik két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat.

A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett
A háztűz az Ifjúság utcában keletkezett
Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: MW/archív

Háztűz: mentőhelikopter érkezett

A Veszprém vármegyei hírportál arról ír, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

 

