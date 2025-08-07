Úgy összebalhézott két magyar család Horvátországban, hogy rendőrt kellett hívni

Sági Dániel törzsőrmester a horvátországi Zadarban teljesített külszolgálatot júliusban a Biztonságos turisztikai célpont elnevezésű horvát rendvédelmi projekt keretében. Visszatérése után pedig beszámolt élményeiről a rendőrség hivatalos oldalán, amiben egy megdöbbentő eset is helyet kapott.

Külszolgálat Horvátországban: Sági Dániel (balra) két magyar család közti viszályt is elsimított

Forrás: police.hu

Horvátországban balhézott két magyar család

– Horvátországban most voltam először külszolgálaton, de az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség szervezésében már háromszor jártam Szerbiában, egy-egy alkalommal pedig Moldovában és Görögországban. Ez volt a hatodik külszolgálatom, és még nincs hat éve, hogy felszereltem. A „horvát meló” persze jellegében más volt, ezért is örültem, hogy bekerültem a csapatba – vázolta Sági Dániel törzsőrmester, az V. Kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízottja. – Ezt megelőzően csak egyszer, még 3 éves gyerekként jártam Horvátországban, de bevallom, ebből foszlányokra is alig emlékszem. Ezért is számított olyan különleges élménynek ott szolgálni, de az is kedvemre való volt, hogy Dalmácia partvidékének jelentős része és a környező szigetek is az illetékességi területünkhöz tartoztak. A Zadartól 25 kilométerre északnyugatra fekvő Vir szigeten volt a legemlékezetesebb esetünk. Ott bérelt apartmant egy idős házaspár, és úgy összeveszett velük szintén magyar szomszédságuk, hogy egyikük, egy férfi, kitépte a villanyórájukba futó tápvezetéket, és áram nélkül maradtak. Hálásak voltak, hogy rögtön a segítségükre siettünk, az egyik horvát kollega fényképet is készített rólunk - fogalmazott.

