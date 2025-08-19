Ezt jó, ha tudod!
Szombathely környékén is fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség
A Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
Dr. Koncz Gabriella r. ezredes 2025. augusztus 21-én 12 órától 2025. augusztus 25-én 6 óráig a Szombathelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a police.hu-n.
