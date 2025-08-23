Baleset
1 órája
Ittas autós okozott balesetet Szombathelyen - fotók
Pénteken éjjel egy Volvo személyautó haladt Szombathelyen a Nárai uton a belváros felől, amikor a Brenner Tóbiás körút kereszteződésében lévő körforgalomban a sofőr nem adott elsőbbséget egy ott közlekedő Volkswagen személyautónak és kihajtott elé. A Volkswagen a Volvo oldalának ütközött és megpördítette.
A balesetben nem sérült meg senki, de a Volvo vezetőjénél a szemtanúk elmondása alapján jelzett a szonda, ezért őt a rendőrök vérvételre előállították.
A mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom az érintett útszakaszon.
