augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Ittas autós okozott balesetet Szombathelyen - fotók

Címkék#Szombathely#belváros#baleset

Horváth Istvánné

Pénteken éjjel egy Volvo személyautó haladt Szombathelyen a Nárai uton a belváros felől, amikor a Brenner Tóbiás körút kereszteződésében lévő körforgalomban a sofőr nem adott elsőbbséget egy ott közlekedő Volkswagen személyautónak és kihajtott elé. A Volkswagen a Volvo oldalának ütközött és megpördítette.

Forrás: Horváth Istvánné

A balesetben nem sérült meg senki, de a Volvo vezetőjénél a szemtanúk elmondása alapján jelzett a szonda, ezért őt a rendőrök vérvételre előállították.

Forrás: Horváth Istvánné

A mentés és a rendőrségi helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom az érintett útszakaszon.

Forrás: Horváth Istvánné

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu