Fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött egy férfi Iváncon, a TEK is kivonult a helyszínre
Rendőrségi akció volt Iváncon.
Mentők, rendőrök, tűzoltók érkeztek hétfőn délelőtt Iváncra. A 112 Press információi szerint a Iváncra a TEK emberei is kiérkeztek, több járművel.
Kivonult a TEK Iváncra
Egy férfi zárkózott be a házába, akit többször is felszólítottak arra, hogy feltartott kézzel jöjjön ki, de nem tett eleget a kérésnek. A portál úgy tudja, a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat fogott egy rendőrre, ezért kérték a TEK segítségét. A férfit végül sikerült elfogni.
