2 órája

Fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött egy férfi Iváncon, a TEK is kivonult a helyszínre

Címkék#TEK#rendőrség#Ivánc

Rendőrségi akció volt Iváncon.

Vaol.hu

Mentők, rendőrök, tűzoltók érkeztek hétfőn délelőtt Iváncra. A 112 Press információi szerint a Iváncra a TEK emberei is kiérkeztek, több járművel.

Forrás: 112Press

Kivonult a TEK Iváncra

Egy férfi zárkózott be a házába, akit többször is felszólítottak arra, hogy feltartott kézzel jöjjön ki, de nem tett eleget a kérésnek. A portál úgy tudja, a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat fogott egy rendőrre, ezért kérték a TEK segítségét. A férfit végül sikerült elfogni.

Kérdéseinket elküldtük a rendőrségnek, valamint a Terrorelhárítási Központnak is. Cikkünket hamarosan frissítjük!

 

