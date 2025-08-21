Döbbenet: késelés történt egy augusztus 20-i rendezvényen

A kisalfold.hu információi szerint szemtanúk lettek figyelmesek arra késelésre, ami a mosonmagyaróvári augusztus 20-i rendezvényen történ.

Késelés a rendezvényen

A portál arról ír, a Bagossy Brothers Company koncertje közben alakult ki dulakodás a tömegtől távolabb, a Szent István úton. A helyszínen perceken belül megjelentek a rendőrök, akik földre vittek valakit. A portál a rendőrség sajtóosztályán megtudta, késelés történt, egy embert megszúrtak.

Az információk szerint két helyi férfi keveredett szóváltásba, majd egyikük kést rántott.

Balhéból kijutott a szombathelyi rendezvényeknek is

Emlékezetes volt a 2023-as majális Szombathelyen is, ahogy akkor írtunk róla, viperával támadtak egy nőre és férjére gyermekei előtt Szombathelyen és egy taxist is megtámadtak a Gagarin utcában. A négynapos rendezvényt az Éljen Szombathely Egyesület szervezte. Az országos médiát is bejárták a szombathelyi majálishoz kapcsolódó incidensek. Az egyik eset - sajtóhírek szerint - Nótár Mary koncertje alatt történt vasárnap este az Emlékmű-dombnál. Megkeresésünkre a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Cser Zsófia r. százados válaszolt. Megtudtuk: két fél között elhúzódó nézeteltérés miatt több büntetőeljárást is indított a Szombathelyi Rendőrkapitányság. A kihallgatások és az adatgyűjtések akkor még is folyamatban voltak.

A majálison, nem sokkal korábban pedig egy szombathelyi áruház parkolójában verekedő két helyi család ügyét összevonták. Az érintetteknek 2024 áprilisában kellet megjelenniük a Szombathelyi Járásbíróságon dr. Sipos Andrea bírónő előtt. Az előkészítő ülés elején a Szombathelyi Járási Ügyészség képviselője ismertette a vádirat részleteit. Elmondása alapján zömében csoportosan elkövetett garázdaságot, valamint súlyos-, illetve könnyű testi sértést rónak fel a hat vádlottal szemben, akik közül csupán öten tudtak megjelenni a bíróságon, mivel egyikük május 15-ig egy ausztriai büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét élvezi. Az ügyész végül mértékes indítványában 4-10 hónap közötti végrehajtandó börtönbüntetést, valamint egy-egy évre szóló közügyektől eltiltás kiszabását kérte a vádlottakra. Ezt követően a bírónő a megjelent öt vádlottat kérdezte, akik közül egyikük sem fogadta el az ügyészség indítványát, valamennyien tárgyalás megtartását kérték.