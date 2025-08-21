augusztus 21., csütörtök

4 órája

Döbbenet: késelés történt egy augusztus 20-i rendezvényen

Dulakodás volt az egyik augusztus 20-i rendezvényen. A rendőrség megerősítette, hogy késelés történt.

Illusztráció!

Forrás: MW/archív

A kisalfold.hu információi szerint szemtanúk lettek figyelmesek arra késelésre, ami a mosonmagyaróvári augusztus 20-i rendezvényen történ. 

Késelés a rendezvényen
Késelés a rendezvényen
Forrás: MW/archív

Késelés a rendezvényen

A portál arról ír, a Bagossy Brothers Company koncertje közben alakult ki dulakodás a tömegtől távolabb, a Szent István úton. A helyszínen perceken belül megjelentek a rendőrök, akik földre vittek valakit. A portál a rendőrség sajtóosztályán megtudta, késelés történt, egy embert megszúrtak. 

Az információk szerint két helyi férfi keveredett szóváltásba, majd egyikük kést rántott.

Balhéból kijutott a szombathelyi rendezvényeknek is

Emlékezetes volt a 2023-as majális Szombathelyen is, ahogy akkor írtunk róla, viperával támadtak egy nőre és férjére gyermekei előtt Szombathelyen és egy taxist is megtámadtak a Gagarin utcában. A négynapos rendezvényt az Éljen Szombathely Egyesület szervezte. Az országos médiát is bejárták a szombathelyi majálishoz kapcsolódó incidensek. Az egyik eset - sajtóhírek szerint - Nótár Mary koncertje alatt történt vasárnap este az Emlékmű-dombnál. Megkeresésünkre a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Cser Zsófia r. százados válaszolt. Megtudtuk: két fél között elhúzódó nézeteltérés miatt több büntetőeljárást is indított a Szombathelyi Rendőrkapitányság. A kihallgatások és az adatgyűjtések akkor még is folyamatban voltak. 

A majálison, nem sokkal korábban pedig egy szombathelyi áruház parkolójában verekedő két helyi család ügyét összevonták. Az érintetteknek 2024 áprilisában kellet megjelenniük a Szombathelyi Járásbíróságon dr. Sipos Andrea bírónő előtt. Az előkészítő ülés elején a Szombathelyi Járási Ügyészség képviselője ismertette a vádirat részleteit. Elmondása alapján zömében csoportosan elkövetett garázdaságot, valamint súlyos-, illetve könnyű testi sértést rónak fel a hat vádlottal szemben, akik közül csupán öten tudtak megjelenni a bíróságon, mivel egyikük május 15-ig egy ausztriai büntetés-végrehajtási intézet vendégszeretetét élvezi. Az ügyész végül mértékes indítványában 4-10 hónap közötti végrehajtandó börtönbüntetést, valamint egy-egy évre szóló közügyektől eltiltás kiszabását kérte a vádlottakra. Ezt követően a bírónő a megjelent öt vádlottat kérdezte, akik közül egyikük sem fogadta el az ügyészség indítványát, valamennyien tárgyalás megtartását kérték.

Ave Savaria! - Karneváli balhé a Borok utcájából

Te meg ki a k..... anyád vagy? - szakadt ki a kérdés éjjel egy óra után a biztonsági őrből, aki társaival vonult fel a Borok utcájában, hogy együtt kiürítsék a "rendezvényterületet". Az eset még a 2022-es, a koronavírus járvány után először megrendezett Savaria Karnevál egyik éjszakáján történt. Bár a Borok utcája a programokat soroló honlap szerint tényleg csak pénteken nyílik meg, a szombathelyiek az évek során "kibulizták" maguknak a nulladik napot. Így volt ez abban az évben is: csütörtökön este megtelt a Rákóczi utca eleje, a több száz vendég fogadására felkészült borászok standjainál baráti társaságok borozgattak és beszélgettek. Egészen éjjel egy óráig, amikor is fekete pólós biztonsági őrök vonultak fel az utcán, és felszólították a békésen borozgató társaságok tagjait, hogy hagyják el a rendezvényhelyszínt. 

Kisebb szóváltások is kialakultak, többen hajtogatták, hogy ezelőtt soha nem fújtak takarodót éjjel egy órakor a vármegyeszékhely legnagyobb rendezvényén. A számozott pólóban felvonuló biztonsági őrök azonban hajthatatlanok voltak, és perceken belül kiürítették az utcát. Tették mindezt nyomdafestéket nem tűrő megjegyzések közepette. A "Te meg ki a k.... anyád vagy?" mellett az az egyik hölgyhöz intézett mondat is sokaknál kicsapta a biztosítékot, hogy "Ha legalább jól néznél ki, kinyalnám a ... is." 

A megrökönyödött, a rendezvényhelyszínről kitessékelt vendégek egy része a közeli kávézóban fogyasztotta el a Borok utcájából "kimenekített" italát,  ott próbáltak magyarázatot találni a történtekre. 

 

