Baleset
2 órája
Két autó karambolozott a 8-as főúton
Várpalota közelében a főút mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.
Forrás: MW
Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében, a 23-as kilométerszelvénynél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakasz Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le - tájékoztatott hivatalos oldalán Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
Tegnap, 11:51
Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen - helyszíni fotók
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
4 órája
Halálos baleset Ausztriában: magyar sofőr vezette teherautónak csapódott neki egy versenybiciklis
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre