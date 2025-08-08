Két autó karambolozott a 8-as főúton

Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében, a 23-as kilométerszelvénynél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakasz Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le - tájékoztatott hivatalos oldalán Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.