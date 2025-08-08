augusztus 8., péntek

Baleset

2 órája

Két autó karambolozott a 8-as főúton

Címkék#8-as főút#baleset#tűzoltó

Várpalota közelében a főút mindkét oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

Vaol.hu
Forrás: MW

Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében, a 23-as kilométerszelvénynél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakasz Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le - tájékoztatott hivatalos oldalán Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

 

 

