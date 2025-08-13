augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

3 órája

Kiberbűnözés: Személyazonosságokat loptak, tízezrek személyes adatait szerezték meg szállodákból

Címkék#Dark Web#útlevel#lopás#Olaszország

70 ezer vendég útleveleinek és személyijeinek szkenjeit szerezték meg hotelekből. A kiberbűnözés hamis identitások létrehozására és csalásokra ad lehetőséget.

Vaol.hu

Óriási kiberbotrány Olaszországban: a Mydocs nevű csoport négycsillagos szállodákból lopott el vendégek útleveleinek és személyijeinek szkenjeit. Az olasz rendőrség kedden közölte a részleteket, amelyek turistákat is veszélyeztetnek - írja az MTI. A kiberbűnözéses támadások júniusban indultak, az AgID hatóság szerint a dark weben már árulják a több mint 70 ezer lopott dokumentumot, 800-10 ezer eurós árakon. Ezekkel hamis identitásokat, csalásokat követhetnek el.

Kiberbűnözés
Kiberbűnözés

Kiberbűnözés: Ezek a hotelek érintettek

Velencei Hotel Ca' dei Conti: 38 ezer fájl júliusban. Trieszti Hotel Continentale: 17 ezer irat. Ezen kívül további áldozatok vannak Milano Marittimában és Ischia szigetén.

Az AgID figyelmeztet: a lopás után az adatokkal bankszámlákat nyithatnak, hitelt csalhatnak. Ha érintett vagy, ellenőrizd adataidat, légy óvatos online! A szállodák erősítik a védelmet, de a turistáknak is résen kell lenniük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu