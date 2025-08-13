Kiberbűnözés: Személyazonosságokat loptak, tízezrek személyes adatait szerezték meg szállodákból

Óriási kiberbotrány Olaszországban: a Mydocs nevű csoport négycsillagos szállodákból lopott el vendégek útleveleinek és személyijeinek szkenjeit. Az olasz rendőrség kedden közölte a részleteket, amelyek turistákat is veszélyeztetnek - írja az MTI. A kiberbűnözéses támadások júniusban indultak, az AgID hatóság szerint a dark weben már árulják a több mint 70 ezer lopott dokumentumot, 800-10 ezer eurós árakon. Ezekkel hamis identitásokat, csalásokat követhetnek el.

Kiberbűnözés

Kiberbűnözés: Ezek a hotelek érintettek

Velencei Hotel Ca' dei Conti: 38 ezer fájl júliusban. Trieszti Hotel Continentale: 17 ezer irat. Ezen kívül további áldozatok vannak Milano Marittimában és Ischia szigetén.

Az AgID figyelmeztet: a lopás után az adatokkal bankszámlákat nyithatnak, hitelt csalhatnak. Ha érintett vagy, ellenőrizd adataidat, légy óvatos online! A szállodák erősítik a védelmet, de a turistáknak is résen kell lenniük.