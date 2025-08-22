augusztus 22., péntek

Baleset

50 perce

Kiesett az ablakon egy ötéves kisfiú Ausztriában

Kórházba szállították

Kiesett az ablakon egy ötéves kisfiú Linzben - számolt be róla az ORF. Nagy szerencse, hogy a gyermek egy földszinti lakás ablakából esett ki, de így is egy pincelejáróba zuhant, megsérült. Úgy tudni a gyermek egy radiátorra mászott fel, majd a nyitott ablakon keresztül kizuhant a lakásból. A fiút helyszíni ellátás után kórházba szállították. A laksában a baleset idején a gyermek édesapja, valamint egy szintén ötéves barátja tartózkodott. A pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja.

 

