Kiesett az ablakon egy ötéves kisfiú Ausztriában

Kiesett az ablakon egy ötéves kisfiú Linzben - számolt be róla az ORF. Nagy szerencse, hogy a gyermek egy földszinti lakás ablakából esett ki, de így is egy pincelejáróba zuhant, megsérült. Úgy tudni a gyermek egy radiátorra mászott fel, majd a nyitott ablakon keresztül kizuhant a lakásból. A fiút helyszíni ellátás után kórházba szállították. A laksában a baleset idején a gyermek édesapja, valamint egy szintén ötéves barátja tartózkodott. A pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja.