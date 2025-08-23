augusztus 23., szombat

Kígyómarás miatt mentőhelikopter szállított kórházba egy gyereket a magyarok kedvelt nyaralóhelyén

Több kígyómarás is történt az elmúlt időszakban.

Szokatlanul megnövekedett a kígyómarások száma a magyarok által is kedvelt népszerű nyaralóhelyeken

Szokatlanul megnövekedett a kígyómarások száma a magyarok által is kedvelt népszerű nyaralóhelyeken az Isztriai-félszigeten - erről a Ripost a Crotia Week nevű horvát lap alapján írt.

A cikkből kiderül, csak az elmúlt pár napban három kígyómarásos esetet kezeltek a félszigeten, ami ilyen rövid idő alatt kiugró adat. A legsúlyosabb esetben egy hétéves kisfiút láttak el, akit egy homoki vipera mart meg, súlyos állapota miatt mentőhelikopter szállította a rijekai klinikára. Úgy tudni, szervi elégtelenség lépett fel nála a kígyómarás hatására, de szerencsére a gyors beavatkozásnak és az ellenméregnek köszönhetően stabilizálódott az állapota.

További részletek a Ripost cikkében.

Kígyómarás Vas szomszédságában

Ausztriában is előfordult már hasonló eset, 2023-ban írtunk róla. Akkor egy magyar túrázót mart meg egy kígyó Mariazell mellet. A magyar férfi egy csoport tagjaként túrázott a környéken. A rendelkezésre álló információk alapján a marást követően még egy darabig tovább ment, de az egészségi állapota romlani kezdett. Helyszíni ellátást követően mentőhelikopter szállította kórházba 

