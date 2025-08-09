Tűzeset
Kigyulladt egy busz a 73-as főúton, ötvenen utaztak rajta - fotó
A tűzoltók egy habsugárral fékezték meg a tüzet.
Forrás: veol.hu
Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere a 73-as főút 12-es kilométerszelvényénél, Veszprém térségében. Az ötven utas elhagyta a járatot, amelynek tüzét a veszprémi hivatásos tűzoltók egy habosított vízsugárral oltották el. Az egységek mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A veol.hu cikkében további helyszíni fotók!
Délután egy Szombathelyről induló vonat gyulladt ki
