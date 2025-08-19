Kigyulladt egy autó Ölbőnél

Ismeretlen okból gyulladt ki egy személygépjármű motortere tegnap este Ölbő külterületén. A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésük előtt a gépjármű tulajdonosa a tüzet két porral oltó készülékkel eloltotta. A tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, majd az átforrósodott motortér visszahűtését követően megszűntették a forgalmi akadályt, és az úttestet megtisztították - olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.