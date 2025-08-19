augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulók
Tűzeset

2 órája

Kigyulladt egy autó Ölbőnél

Címkék#tűz#Ölbő#személygépjármű

Vaol.hu
Forrás: MW/archív

Fotó: Gazdag Mihály

Ismeretlen okból gyulladt ki egy személygépjármű motortere tegnap este Ölbő külterületén. A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésük előtt a gépjármű tulajdonosa a tüzet két porral oltó készülékkel eloltotta. A tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, majd az átforrósodott motortér visszahűtését követően megszűntették a forgalmi akadályt, és az úttestet megtisztították - olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.

