Tűzeset
2 órája
Kigyulladt egy autó Ölbőnél
Forrás: MW/archív
Fotó: Gazdag Mihály
Ismeretlen okból gyulladt ki egy személygépjármű motortere tegnap este Ölbő külterületén. A tűzesethez a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak, kiérkezésük előtt a gépjármű tulajdonosa a tüzet két porral oltó készülékkel eloltotta. A tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, majd az átforrósodott motortér visszahűtését követően megszűntették a forgalmi akadályt, és az úttestet megtisztították - olvasható a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre