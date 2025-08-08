Tűzeset
Kigyulladt egy autó Tompaládonynál
Személyautó motortere égett tegnap este Tompaládony közelében. A tűz az utastér egy részére is átterjedt. Az autót sofőrje a sárvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta és segítséget kért. Az egység három vízsugárral eloltotta a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálta a járművet. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
