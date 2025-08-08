augusztus 8., péntek

Tűzeset

1 órája

Kigyulladt egy autó Tompaládonynál

Címkék#tűzeset#tűz#Tompaládony

Vaol.hu
Forrás: MW/archív

Személyautó motortere égett tegnap este Tompaládony közelében. A tűz az utastér egy részére is átterjedt. Az autót sofőrje a sárvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta és segítséget kért. Az egység három vízsugárral eloltotta a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálta a járművet. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

