Kigyulladt egy autó Tompaládonynál

Személyautó motortere égett tegnap este Tompaládony közelében. A tűz az utastér egy részére is átterjedt. Az autót sofőrje a sárvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta és segítséget kért. Az egység három vízsugárral eloltotta a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálta a járművet. A tűzeset során nem sérült meg senki - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.