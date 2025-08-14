augusztus 14., csütörtök

Rejtélyes ügy

2 órája

Kinek a holtteste került elő a Rábából? - Válaszolt a rendőrség

Mint arról tegnap írtunk, sokan találgatják, kinek a holtteste kerülhetett elő a Rába hullámaiból hétfőn. Múlt héten Magyarlakról tűnt el egy 58 éves asszony. Megkerestük az ügyben a rendőrséget is, mutatjuk válaszukat.

Ahogy arról lapunk elsőként számolt be, hétfőn ismeretlen nő holttestét találták meg és emelték ki a Rába szentgotthárdi szakaszán. Cikkünk megjelenése után többen tették fel a kérdést: vajon a Magyarlakról múlt héten eltűnt 58 éves asszony élettelen teste került-e elő a Rába hullámaiból. Információink szerint a Rába egy sekély részénél kenusok találták meg a testet, a rendőrség pedig nagy erőkkel nyomoz az ügyben. 

Ismeretlen nő holtteste került elő hétfőn Szentgotthárdon: értesüléseink szerint a Rába e szakaszán emelték ki az élettelen testet 
Kinek a holtteste került elő a Rába hullámaiból? 

A múlt héten Magyarlakról tűnt el egy asszony, így sokan most azt találgatják: az 58 éves nő élettelen teste került-e elő a Rábából. Az eltűnése nyomán közzétett körözési adatlap szerint testalkata (41-50 kilogramm, 156-160 centiméter magas) fekete hajszíne és kerekded fejformája hasonló, mint az ismeretlen holttesté. Amennyiben őt találták meg, az további kérdésekhez vezethet, hiszen Szentgotthárd felől Magyarlak irányába folyik a Rába, s akkor vajon miért ott bukkanhatott elő élettelen teste... Mint ahogy a boncolás során derülhet ki az is, mi lehetett a halál oka. A kérdésekre egyelőre nincs válaszunk, s az is lehet, hogy csupán a véletlen műve, hogy a holttest és az eltűnt nő testalkata, hajszíne, valamint fejformája a rendőrségi leírás alapján hasonló.

Még nem azonosították a holttestet

Megkerestük szerda délelőtt a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, megtudtuk: augusztus 11-én állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy egy holttestet találtak Szengotthárd-Máriaújfalu külterületén. 

A személy azonosítása folyamatban van. Az eset körülményeit a Körmendi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja

- tájékoztatott Seffer Lilla r. őrnagy, sajtószóvivő csütörtök reggel. Hozzátette azt is: 

 "Tájékoztatjuk, hogy a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 8. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a körözött személyekre vonatkozóan mely adatok minősülnek közérdekből nyilvános adatnak. A közérdekből nyilvános adatok a körözés elrendelésével egy időben a police.hu internetes portálon láthatóvá válnak. Ezen túlmenően az egyes eljárásokról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni".

 

