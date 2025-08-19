Veszélyes anyag szivárgott Sárváron: védőfelszereléssel hatoltak be a tűzoltók az épületbe

Klórszivárgás miatt vonultak a hétvégén a sárvári, a szombathelyi hivatásos, a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor egységei a sárvári Rákóczi utcába. Az egységek légzésvédelem mellett hatoltak be a hotel gépészeti helyiségébe.

Forrás: Katasztrófavédelem

A műanyag hordót és a kármentő tartályt a felszínre hozták és vízzel vegyítették. A káresemény idején az érintett szállodai részben elzárkóztatást rendeltek el - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.