Veszélyes anyag szivárgott Sárváron: védőfelszereléssel hatoltak be a tűzoltók az épületbe

Címkék#Sárvár#légzésvédelem#hotel

Veszélyes anyag szivárgott Sárváron: védőfelszereléssel hatoltak be a tűzoltók az épületbe

Forrás: Katasztrófavédelem

Klórszivárgás miatt vonultak a hétvégén a sárvári, a szombathelyi hivatásos, a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor egységei a sárvári Rákóczi utcába. Az egységek légzésvédelem mellett hatoltak be a hotel gépészeti helyiségébe

Klórszivárgás miatt vonultak
Klórszivárgás miatt vonultak a tűzoltók Sárvárra
Forrás: Katasztrófavédelem

Klórszivárgás miatt vonultak

A műanyag hordót és a kármentő tartályt a felszínre hozták és vízzel vegyítették. A káresemény idején az érintett szállodai részben elzárkóztatást rendeltek el - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

