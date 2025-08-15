augusztus 15., péntek

1 órája

Nagy erőkkel keresik a rendőrök, Ön látta Kolompár Zoltánt?

Címkék#Baján#Kolompár Zoltán#rendőrség

Hosszú haja és nőies külseje miatt akár egyszerre ünnepelhetné a Zoltán-napot és a nőnapot is. A rendőrség viszont kábítószer-kereskedelem miatt körözi Kolompár Zoltánt.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök, Ön látta Kolompár Zoltánt?

Nem mindennapi körözést adott ki a rendőrség: egy hosszú hajú, nőies külsejű férfit keresnek, aki kábítószer-kereskedelem miatt bujkál a hatóságok elől. Ő Kolompár Zoltán, aki akár egyszerre ünnepelhetné a Zoltán-napot és a nőnapot is – első ránézésre ugyanis sokan nőnek néznék.

Kolompár Zoltánt körözi a rendőrség
Kolompár Zoltánt körözi a rendőrség
Forrás: police.hu

Kolompár Zoltán körözése

A 29 éves férfi 1996. március 6-án született Baján, barna szemű, hosszú hajú. A rendőrség 2024. január 8-án adta ki ellene az elfogatóparancsot, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Aki felismeri, vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Bejelentést a rendőrség hivatalos űrlapján, illetve a megszokott elérhetőségeken is lehet tenni.

 

