Nagy erőkkel keresik a rendőrök, Ön látta Kolompár Zoltánt?

Nem mindennapi körözést adott ki a rendőrség: egy hosszú hajú, nőies külsejű férfit keresnek, aki kábítószer-kereskedelem miatt bujkál a hatóságok elől. Ő Kolompár Zoltán, aki akár egyszerre ünnepelhetné a Zoltán-napot és a nőnapot is – első ránézésre ugyanis sokan nőnek néznék.

Kolompár Zoltánt körözi a rendőrség

Forrás: police.hu

A 29 éves férfi 1996. március 6-án született Baján, barna szemű, hosszú hajú. A rendőrség 2024. január 8-án adta ki ellene az elfogatóparancsot, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Aki felismeri, vagy tud a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Bejelentést a rendőrség hivatalos űrlapján, illetve a megszokott elérhetőségeken is lehet tenni.