Fiatal kábítószeres lányt keresnek Vasban

A rendőrség körözési listáján egy Vas vármegyei nő is szerepel, akit kábítószerbirtoklás miatt keresnek az egyenruhások. Láng Virág Judit 30 éves, sárvári kötődésű és elfogatóparancs is érvényben van ellene. Mint a rendőrség oldaláról kiderült, a körözést augusztus 25-én, vagyis hétfőn adták ki vele szemben, az eljárást pedig a Sárvári Rendőrkapitányság folytatja le.

Láng Virág Judit is szerepel a rendőrség körözési listáján

Forrás: police.hu

