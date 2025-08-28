augusztus 28., csütörtök

Rendőrség

34 perce

Fiatal kábítószeres lányt keresnek Vasban

Címkék#körözés#rendőrség#kábítószer

Elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Vaol.hu

A rendőrség körözési listáján egy Vas vármegyei nő is szerepel, akit kábítószerbirtoklás miatt keresnek az egyenruhások. Láng Virág Judit 30 éves, sárvári kötődésű és elfogatóparancs is érvényben van ellene. Mint a rendőrség oldaláról kiderült, a körözést augusztus 25-én, vagyis hétfőn adták ki vele szemben, az eljárást pedig a Sárvári Rendőrkapitányság folytatja le. 

Láng Virág Judit is szerepel a rendőrség körözési listáján
Láng Virág Judit is szerepel a rendőrség körözési listáján
Forrás: police.hu

Körözés: eltűnés miatt kerestek egy 12 éves fiút, akit Szombathelyen találtak meg

Egy másik körözéses eset is történt Vas vármegyében a minap, viszont ebben az esetben nem bűncselekmény, hanem eltűnés volt az ok. Ahogyan arról beszámoltunk, kedden eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, akit nagy erőkkel kerestek nemcsak szülei, de a rendőrség is. Szerencsére szerdán hajnalban megtalálták, épen és egészségesen. Sikerült beszélnünk telefonon Leó édesapjával, aki elmesélte, hogy mi történt. A teljes cikket ITT olvashatja!

 

 

