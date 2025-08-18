Körözés
1 órája
Megszökött egy fogoly - Bárhol lehet a Győrből eltűnt férfi
A rendőrség oldalán szúrta ki a kisalfold.hu: augusztus másodika óta köröznek egy szökött foglyot a győri rendőrök. A körözési oldala szerint, az elfogatóparancs alapján körözött K. Albert 2006-os születésű.
Körözés: fogolyszökés miatt keresik a férfit
Aki hollétéről bármilyen információval rendelkezik, vagy segíteni tudja a hatóságok munkáját, a Győri Rendőrkapitányság alábbi elérhetőségein tehet bejelentést:
Cím: 9024 GYŐR, ZRÍNYI ÚT 54
Tel: 36(96)520-000
A fiatal férfi fényképe, valamint további információk IDE kattintva elérhetők.
