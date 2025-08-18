augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Megszökött egy fogoly - Bárhol lehet a Győrből eltűnt férfi

Címkék#Győri Rendőrkapitányság#szökés#fogoly

Vaol.hu

A rendőrség oldalán szúrta ki a kisalfold.hu: augusztus másodika óta köröznek egy szökött foglyot a győri rendőrök. A körözési oldala szerint, az elfogatóparancs alapján körözött K. Albert 2006-os születésű.

Körözés
Körözés: fogolyszökés miatt keresik a férfit
Forrás: Shutterstock

Körözés: fogolyszökés miatt keresik a férfit

Aki hollétéről bármilyen információval rendelkezik, vagy segíteni tudja a hatóságok munkáját, a Győri Rendőrkapitányság alábbi elérhetőségein tehet bejelentést:

Cím:  9024 GYŐR, ZRÍNYI ÚT 54

Tel: 36(96)520-000

A fiatal férfi fényképe, valamint további információk IDE kattintva elérhetők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu