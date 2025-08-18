Megszökött egy fogoly - Bárhol lehet a Győrből eltűnt férfi

A rendőrség oldalán szúrta ki a kisalfold.hu: augusztus másodika óta köröznek egy szökött foglyot a győri rendőrök. A körözési oldala szerint, az elfogatóparancs alapján körözött K. Albert 2006-os születésű.

Körözés: fogolyszökés miatt keresik a férfit

Aki hollétéről bármilyen információval rendelkezik, vagy segíteni tudja a hatóságok munkáját, a Győri Rendőrkapitányság alábbi elérhetőségein tehet bejelentést:

Cím: 9024 GYŐR, ZRÍNYI ÚT 54

Tel: 36(96)520-000

A fiatal férfi fényképe, valamint további információk IDE kattintva elérhetők.